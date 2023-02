Trois matches sans victoire: les quatre raisons du premier passage à vide de l’Union cette saison

1. Trop d’erreurs individuelles

Rarement cette saison a-t-on vu l’Union commettre autant de grossières erreurs individuelles que lors de ses deux dernières sorties. Face au Standard, on se souvient de la perte de balle de Lynen au milieu du terrain qui avait permis à Zinckernagel d’ouvrir le score. Ou encore de Machida ne sentant pas Dönnum dans son dos sur le quatrième but.

Ce samedi, c’était au tour de Lazare de partir à la faute, provoquant un penalty de manière totalement évitable. Et ce, au pire moment puisque l’Union venait de revenir à 2-2. Tandis qu’en toute fin de match, même le capitaine Teuma s’y mettait, perdant le ballon sur la phase du quatrième goal campinois. « On a donné le match », fulminait Karel Geraerts. « Et ce n’est malheureusement pas la première fois. On a commis trop de fautes individuelles et collectives ces deux dernières semaines. »

Avant toute chose, les Saint-Gillois vont donc devoir retrouver de la rigueur. Celle qui leur a permis de réaliser des premiers mois de compétition exceptionnels. « Nous devons redresser la tête, et nous reconcentrer », confirme Victor Boniface, l’auteur deux buts de l’Union ce week-end.

2. Des cadres qui rayonnent moins