Gastronomie: Peter Goossens, un classique si moderne

A la fin de l’année, le chef triplement étoilé revendra le « Hof van Cleve », à Kruishoutem. Un établissement qu’il a conduit au sommet et maintenu au top pendant dix-huit ans.

Je n’ai jamais suivi de tendance ou de mouvement. Ma cuisine est avant tout l’expression de ma personnalité », a l’habitude de dire le chef Peter Goossens lorsqu’on lui demande sa vision de la gastronomie qu’il compare à de la haute couture. « Elle est ancrée dans la tradition et le savoir-faire tout en exprimant une vision totalement personnelle. Il n’y a pas de renouveau sans tradition. Il y a des modes évidemment, il faut se renouveler et ne pas sombrer dans la routine, sinon on finit par s’ennuyer mais au final, c’est la patte du chef qui transcende ces modes. »