Italie: le bilan du naufrage d’un bateau de migrants s’alourdit d’heure en heure

Les autorités italiennes rejettent les critiques sur la lenteur des secours et réitèrent leur appel en faveur d’une coopération européenne.

Correspondante à Rome

La différence entre la vie et la mort ne tient parfois qu’à une centaine de mètres. La petite embarcation de fortune, partie il y a quelques jours d’Izmir, en Turquie, était presque arrivée à destination, avant d’être coupée en deux par la violence de la mer, au large de la Calabre. Au lendemain du terrible naufrage qui a réduit en miettes un bateau transportant au moins deux cents migrants en provenance d’Afghanistan, du Pakistan et de la Somalie, les gardes-côtes italiens continuent leur travail désespéré de recherche. La mer a pour l’instant restitué près de soixante corps : des hommes, des femmes, quatorze enfants, dont un nouveau-né de quelques mois. Le bilan s’alourdit d’heure en heure et les autorités italiennes anticipent au moins une centaine d’autres morts. Selon les quelques rescapés, plusieurs de ces migrants avaient payé jusqu’à huit mille euros pour la promesse d’une vie meilleure en Europe.