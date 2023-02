Novak Djokovic: «Personne n’est autant motivé que moi»

Et un record de plus dans le sac de Novak Djokovic, un ! Ce lundi, le Serbe est officiellement devenu celui qui a passé le plus de temps sur le trône mondial du tennis : soit un total de 378 semaines (cumulées). Le 4 juillet 2011, il était devenu le 25e numéro un de l’histoire (le classement ATP existe depuis 1973), après Federer (23e) et Nadal (24e). Il a lui a donc fallu un peu moins de douze ans pour dépasser un des records les plus illustres de l’histoire du tennis, celui des 377 semaines de Steffi Graff, passées en tant que reine du tennis.

Côté masculin, il a désormais pris une large avance sur ses dauphins, Roger Federer (310 semaines) et Pete Sampras (286 semaines).