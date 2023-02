Miossec pas rangé des voitures

Sony Music.

Après avoir fêté dignement les vingt ans de son album Boire qui nous le révélait en 1995, Christophe Miossec s’est décidé à enfin donner un successeur à Les Rescapés parus il y a cinq ans. Avec l’envie de revenir à la simplicité de ses débuts : « Simplifier : le titre de l’album m’est tombé dessus comme une évidence, au début du mixage, comme si ce verbe contenait la mission. Simplifier : ce qui veut dire s’enfermer, seul, quelques mois, et composer des chansons avec les guitares, les basses et les rythmes. Les avoir toutes entières, comme avant Boire dont la tournée anniversaire se déroulait en même temps. », nous dit Christophe. Ces onze nouvelles chansons sont également cash et claires, autant dans les portraits (Je m’appelle Charles, le patron du Vauban brestois) que dans les confidences, lui qui, à l’approche de ses 60 ans l’an prochain, est loin d’être rangé des voitures, ses amours étant toujours aussi compliquées. Du tout grand Miossec, assurément !