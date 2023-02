La charge de travail au cœur de 24 heures de grève chez bpost

Jusqu’à mardi soir, la distribution du courrier et des paquets ainsi que les bureaux de poste seront perturbés. Les syndicats et leurs affiliés dénoncent une transformation erratique et précipitée de l’entreprise.

Une distribution du courrier et des colis perturbée, ainsi que des bureaux fermés. Voilà ce qui attend les usagers de bpost jusqu’à 22 h ce mardi, suite à une grève lancée 24 heures plus tôt par les syndicats. Toutefois, des travailleurs de la société postale ont débrayé dès ce lundi après-midi à Binche, Awan et Seraing. La CGSP Poste indique que 10 bureaux ont baissé leurs volets avant le début officiel de ce mouvement national qui devrait avoir des conséquences principalement à Bruxelles et en Wallonie.