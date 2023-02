Marine Houssa: «On peut mettre des limites tout en étant bienveillant»

Marine Houssa est docteure en psychologie et collaboratrice scientifique à l’UCLouvain. Elle a fondé l’ASBL Inemo, spécialisée dans la gestion des émotions et de l’impulsivité au sein des classes de maternelles et primaires.

Pourquoi une telle polémique autour de la technique du « time-out » ?

Le livre de Caroline Goldman est tout de même sorti en 2019. Je dirais que la polémique s’inscrit plutôt dans une vague de critiques à l’égard de l’éducation positive. Les professionnels mettent de plus en plus en évidence les dérives d’une éducation positive à tout-va. Mettre en évidence ces aspects néfastes ne plaît évidemment pas à tout le monde. Ça fait beaucoup de bruit, aussi, au sein des familles qui ne savent plus où donner de la tête.