Podcast – Essor des trains de nuit: quels sont les avantages et les inconvénients?

Le naufrage d’une embarcation de fortune en Calabre, dans le sud de l’Italie, a fait au moins 64 morts. On craint une centaine de victimes. L’embarcation était partie de Turquie et transportait selon des rescapés jusqu’à 250 migrants. Des vagues de plusieurs mètres de haut l’ont coupée en deux. Ce naufrage met la politique italienne sous tension. Pendant sa campagne, la présidente du Conseil Giorgia Meloni avait promis de réduire drastiquement les arrivées de migrants. Or, elles se sont multipliées. Silvia Benedetti est la correspondante du Soir à Rome. On lui a demandé comment ce naufrage bouscule la politique italienne.

Traverser l’Europe, en train, de nuit, pour arriver à destination frais et reposé. C’est une façon de voyager qui séduit de plus en plus. C’est plus cher qu’en avion, mais moins gourmand niveau bilan carbone. C’est aussi plus pratique, pour les bagages ou pour arriver directement dans un centre-ville. Eric Renette, spécialiste transports pour le service Economie, a fait un aller-retour Bruxelles-Vienne en train de nuit. Il raconte ce trajet, ses avantages et ses inconvénients, dans un large dossier à lire dans le SoirEco. Nous, on a appelé Eric pour qu’il nous raconte son voyage.