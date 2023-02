Les rebelles du M23 qui cernent Goma bénéficient aussi de la «Congo fatigue»

Des problèmes d’approvisionnement commencent à se faire sentir à Goma. Le Docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, souligne le manque de volonté politique internationale, le manque d’intérêt des médias et le manque d’aide.

Sake, Mushaki, Rubaya et son site minier d’où est extrait le coltan du Nord Kivu : chaque jour davantage, l’étau du Mouvement rebelle 23 se resserre autour de Goma et des problèmes d’approvisionnement commencent à se faire sentir. En outre, pour des raisons de sécurité, les vols humanitaires de l’ONU (UNHASS) ont été suspendus, un appareil ayant été visé par des tirs non identifiés.