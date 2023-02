Allemagne: l’adieu au pacifisme

A part l’extrême droite et une partie de la gauche radicale, tous les partis politiques allemands sont favorables à une poursuite de l’aide militaire à l’Ukraine.

La guerre en Ukraine a tué le pacifisme allemand. Impossible de rencontrer dans les rues quelques militants de l’époque, sinon dans des manifestations de complotistes. Alors que les mouvements pour la paix rassemblaient encore des centaines de milliers d’Allemands jusque dans les années 1980, ils se sont soudainement évaporés le 24 février 2022, le jour de l’invasion russe en Ukraine. Les Allemands restent divisés sur la livraison de chars de combat à Kiev (50/50, selon divers sondages). Mais le principe de l’aide militaire pour la défense du pays n’est pas fondamentalement remis en cause par leurs représentants politiques. Les écologistes, issus eux-mêmes des mouvements pacifistes, sont les plus fervents défenseurs de l’aide militaire. « Nos livraisons d’armes permettent de sauver des vies », répète Annalena Baerbock, la ministre écologiste des Affaires étrangères. Parmi les militants, 70 % réclament encore plus de livraison d’armes.