Guerre en Ukraine: la gauche partagée face à l’appel à la «désescalade»

Entre la manifestation organisée samedi à Bruxelles à l’appel du collectif « Promote Ukraine » et celle, dimanche, sous le mot d’ordre « Stop à la guerre en Ukraine », convoquée par la « Coordination nationale d’action pour la paix et la démocratie » (CNAPD), l’on pressent qu’il y a un peu plus qu’une feuille de papier à cigarette. C’est le premier signe visible – ça couvait, si l’on peut dire – d’une fêlure dans l’opinion publique en Belgique. Complémentairement, dans l’opinion à gauche.