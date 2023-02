France: un politicien de La République en marche condamné à un an de prison pour pédocriminalité

Un ex-député suppléant du parti présidentiel La République en marche (LREM) de la Loire, reconnu coupable d’agressions sexuelles sur deux fillettes de six et huit ans et de détention d’images pédopornographiques, a été condamné lundi à trois ans de prison, dont deux ans avec sursis, par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne.

La représentante du parquet, Marielle Romier, avait requis cinq années d’emprisonnement, dont deux avec sursis probatoire à l’encontre de , 43 ans, qui se voit imposer cinq années d’inéligibilité, une obligation de soins et une interdiction définitive de toute activité impliquant un contact avec des mineurs.

L’ex-suppléant franco-brésilien de la députée LREM (La République en marche) de la 3ème circonscription de la Loire, Valéria Faure-Muntian (élue de 2017 à 2022), a été reconnu coupable d’avoir agressé une fillette de six ans appartenant à son cercle familial, ainsi qu’une autre enfant de huit ans, au cours de l’année 2020 au domicile de leurs parents.

Il est par ailleurs condamné à verser plusieurs milliers d’euros de dommages et intérêts à une des familles concernées, qui s’est constituée partie civile, ainsi qu’à l’association de protection des enfants « Innocence en danger ». « Les experts psychiatres et psychologues estiment que sa récidive est possible car il évacue l’interdit lié à la pédocriminalité », a souligné la substitute du procureur à propos de celui qui a méthodiquement nié les faits reprochés.

« Déclarations alambiquées »

« Depuis dix ans que je suis inscrit au barreau, ce dossier est peut-être le plus difficile que j’ai eu à plaider », a confessé son conseil, Me Mehdi Mahnane, au début de son intervention, évoquant une « faiblesse de personnalité de ce garçon aux déclarations variables », par ailleurs décrit comme intelligent.

« J’aimerais pouvoir dire que ces enfants mentent ou se trompent, mais rien dans le dossier ne me le permet », a reconnu l’avocat, qualifiant d’« alambiquées » les déclarations de son client qui avait d’abord nié les faits, avant de les reconnaître devant le juge d’instruction puis de définitivement se rétracter.

« Sous pression, j’avais fini par dire aux gendarmes et au juge ce qu’ils avaient envie d’entendre », s’est justifié le prévenu, qui à l’audience n’a pas été en mesure d’expliquer la présence dans son ordinateur de plus de 4.000 photos ou vidéos à caractère pédopornographique. « Je vous laisserai apprécier si ses déclarations vous ont convaincus de son innocence », a conclu le défenseur de ce dirigeant d’une entreprise de formation.