Cyclisme: la formation, une tendance qui fait mal aux équipes formatrices

C’est au tour de la Wallonie d’accueillir sa course d’ouverture avec Le Samyn, ce mardi entre Quaregnon et Dour. Le palmarès en atteste, l’épreuve a pris une dimension internationale de renom, ce n’est pas Matteo Trentin, le vainqueur sortant et équipier de Pogacar chez UAE, qui nous démentira.

Cela signifie qu’il n’y a plus de petites courses, tout simplement parce que les formations du WorldTour veulent en courir un maximum afin d’aligner leurs 30 coureurs (et plus) un peu partout. Les organisateurs s’en réjouissent, les équipes plus modestes un peu moins. Le mieux placé pour en parler, c’est Christophe Brandt, puisqu’il est à la fois l’organisateur du Tour de Wallonie et le manager de Bingoal Wallonie-Bruxelles qui vient d’entamer sa treizième saison.