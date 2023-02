Doit-on obliger les enfants à aller à l’école dès l’âge de trois ans?

Quinze mille enfants en Communauté flamande et cinq mille en Fédération Wallonie-Bruxelles. Tel serait le nombre d’enfants concernés par un possible abaissement de l’obligation scolaire dès l’âge de trois ans, soit dès la première maternelle. Moins de trois ans après l’abaissement de cette obligation de six à cinq ans, la proposition est à l’étude au Sénat suite à une proposition de résolution déposée en ce sens par les sénateurs libéraux Georges-Louis Boucher et Gaëtan Van Goidsenhoven. Ce lundi après-midi, en commission des Matières transversales, plusieurs experts sont venus dire le bien qu’ils en pensaient.

Etienne Michel, le directeur général du Secrétariat général de l’enseignement catholique, a tenu à contextualiser le débat : « Il n’y a que deux pays en Europe qui fixe cette obligation à l’âge de trois ans, à savoir la France et la Hongrie. A quatre ans, vous avez le Luxembourg et la Grèce. La Belgique est, pour l’instant, dans la moyenne européenne. »