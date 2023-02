Contrats des collaborateurs freelance: les problèmes «en cours de résolution»

Alors que la modification unilatérale par la RTBF des contrats d’auteur, de chroniqueur et d’autres collaborateurs « freelance » du service public a été dénoncée lundi en front commun par la CGSP-Culture et la CSC-Transcom, la RTBF a confirmé en soirée à Belga « souhaiter harmoniser et centraliser la rédaction, la conclusion et la gestion de l’ensemble de ses contrats » mais assure que les « problèmes dans l’envoi des conventions par voie numérique sont en cours de résolution. »

« Des auteurs, chroniqueurs et autres collaborateurs “freelance”, de toutes catégories font l’objet d’une action aux limites de la légalité », pointent les syndicats dans un communiqué. « Ces travailleurs se sont vus adresser, par une machine, des contrats standardisés modifiant unilatéralement et sans interlocuteur pour en discuter, leurs conditions essentielles de collaboration (montants, droits cédés, exclusivité, non-concurrence, monopole conféré à un seul bureau d’intérim). »