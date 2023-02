Guerre ou paix? Guerre et paix?

Deux manifestations consécutives dans les rues de Bruxelles ce week-end : l’une appelait à une solidarité totale avec l’Ukraine (et donc à la poursuite du soutien militaire afin de vaincre la Russie et de restaurer l’intégralité territoriale du pays), l’autre à des tentatives d’instaurer un cessez-le-feu et à entamer des négociations sur une base qui éviterait une possible défaite (et donc à l’arrêt de la fuite en avant militaire).

Même si le front contre l’invasion de Poutine reste uni, voilà qui est embarrassant et fait désordre, pour certains partis surtout – les socialistes au premier chef –, qui vont devoir gérer ces dissensions.

Un début de fêlure dans l’opinion ? On ne peut pas le déduire à ce stade. Lors de notre dernier sondage, les Belges se disaient solidaires sans restriction avec l’Ukraine mais il serait intéressant de les réinterroger.