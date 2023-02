Hausse des prix de l’immobilier: quelles sont les tendances à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre?

Si l’on considère les cinq dernières années, les loyers à Bruxelles ont augmenté de 9,4 % depuis 2018. En comparaison, les prix sont 12,6 % plus élevés en Wallonie et 12,2 % plus élevés en Flandre par rapport à 2018.

Alors que le covid avait marqué un certain exode des Bruxellois vers la Wallonie et la Flandre marquant une plus forte hausse des loyers, la tendance semble se calmer puisque la Wallonie, Bruxelles et la Flandre ont connu pour 2022 une évolution similaire à +4,6 %, +4,2 % et +4,7 % respectivement. Le prix moyen des loyers (tout type de logement) grimpe à 759 euros en 2022 en Wallonie. Le Brabant wallon reste la province la plus chère de Wallonie (et de Belgique), avec un loyer moyen culminant à 1.013 euros.