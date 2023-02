Les loyers toujours plus chers partout en Belgique en 2022 (infographies)

La Fédération des agents immobiliers francophones a publié son nouveau baromètre. L’augmentation est de plus de 4 % dans tout le pays, à cause de la forte inflation.

Fichue inflation… Coupable de bien des maux, celle-ci a logiquement influencé les loyers à Bruxelles et en Wallonie. C’est Federia qui l’annonce à travers son traditionnel baromètre des loyers pour l’année 2022, qui vient d’être communiqué. La Fédération des agents immobiliers francophones de Belgique (plus de 1.000 membres) évoque une augmentation de plus de 4 %.

C’est évidemment à Bruxelles que les loyers sont les plus élevés : le prix moyen y est de 1.154 €. C’est 47 € de plus qu’en 2021 (où l’augmentation avait été d’environ 8 €). Les appartements, qui représentent 9 locations sur 10, ont connu une hausse de 5,6 % sur un an, à 1.117 € (+9,9 % sur les cinq dernières années).