Trophée The Best: l’étonnant vote de Lionel Messi… qui pourrait faire polémique en France

Ce lundi avait lieu la cérémonie des trophées FIFA The Best. Une cérémonie qui a notamment vu Lionel Messi remporter le trophée de meilleur joueur du monde. Après la cérémonie, la FIFA a dévoilé les choix des capitaines des sélections qui ont donc participé comme chaque année. Pour l’Argentine, c’est logiquement Lionel Messi qui a voté et qui a surpris son monde en nommant Neymar comme meilleur joueur du monde. Il a ensuite placé Kylian Mbappé et Karim Benzema dans son top 3.

Un vote très étonnant quand on sait que Neymar n’a pas réussi, notamment, la meilleure Coupe du Monde de sa carrière…