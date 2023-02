Le regard noir: les retrouvailles glaciales entre Emiliano Martinez et Kylian Mbappé au trophée The Best (photo)

La cérémonie The Best 2022 a largement consacré l’équipe d’Argentine vainqueur de la dernière Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une tendance qui a profité à Emiliano Martinez, élu meilleur gardien de l’année. La présence du Dibu a d’ailleurs fait parler puisqu’il débarquait en France pour la première fois depuis ses chambrages sur Kylian Mbappé et les Bleus.

Depuis, le portier d’Aston Villa a calmé le jeu en assurant qu’il n’avait aucun problème avec les Français. Mais quand il a reçu son prix, les caméras n’ont pas pu s’empêcher de filmer la réaction de Mbappé. Et les images du regard glacial du Bondynois, qui n’ont échappé à personne, veulent dire beaucoup de choses...