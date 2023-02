Grève de bpost: des perturbations importantes à Bruxelles et en Wallonie

Au nord du pays, certains travailleurs des centres d’Anvers et Gand participent également au mouvement mais son ampleur est moindre qu’en Wallonie et à Bruxelles, selon les syndicats. Bpost estime que 90 % des travailleurs flamands ne participent pas à la grève.

Il n’est toutefois pas exclu que quelques Bruxellois et Wallons reçoivent du courrier mardi. « Il y a des facteurs qui travaillent mais ils ont très peu de produits à distribuer, il reste peut-être du courrier non-distribué lundi », explique le syndicaliste. En Wallonie et à Bruxelles, environ 75 % des tournées de distribution des journaux ont eu lieu mardi ainsi que 50 % des tournées ordinaires, estime pour sa part bpost.

A Bruxelles, le centre de tri Bruxelles X, à Neder-Over-Heembeek, est également bloqué. « Plus de 80 % du personnel y est en grève », confirme Danny Vanhee, secrétaire permanent Bruxelles/Brabant flamand à la SLFP Poste. Le blocage de l’infrastructure bruxelloise pourrait également avoir un impact sur la distribution du courrier en Flandre.

La majorité des centres de tri wallons sont également bloqués par des piquets de grève et aucun courrier n’a pu en sortir. « Les centres de Mons, Mouscron, Tournai, Nivelles et Braine-l’Alleud, notamment, sont concernés par le mouvement. Nous avons uniquement laissé sortir les journaux », confirme Pascale Martin, secrétaire permanente Wallonie à la SLFP Poste. « Certains bureaux de poste seront également fermés pour la journée, mais il est encore trop tôt pour connaître l’ampleur de ces fermetures. »

La grève de 24 heures entamée lundi soir dans les centres de tri de bpost a majoritairement un impact sur la distribution du courrier en Wallonie et à Bruxelles. Les deux centres de tri majeurs de Wallonie, à Charleroi et Awans (Liège) sont bloqués ainsi que celui de Bruxelles X, a appris mardi matin Belga auprès des syndicats. Le mouvement de grogne porte sur la réorganisation de l’entreprise face au développement de l’e-commerce.

Les syndicats souhaitent envoyer un signal à la direction dans un contexte de négociations collectives et de réorganisations face au développement de l’e-commerce. Vendredi, syndicats et direction se rencontreront à nouveau. « Nous voulons des réponses concernant, entre autres, le calendrier, la planification et l’impact des réorganisations prévues dans les bureaux de poste », selon Geert Cools du syndicat flamand ACOD Post (CGSP Poste). Les syndicats estiment qu’il faudra certainement un à deux jours pour résorber l’impact de la grève sur la distribution du courrier.