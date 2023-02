«L’oubli Thibaut Courtois»: la presse espagnole scandalisée par le trophée The Best

Alors que la FIFA décernait ses trophées individuels pour l’année 2022, ce lundi soir. Et forcément, comme lors de chaque remise de prix, le nom des vainqueurs a étonné quelques observateurs, notamment au sein de la presse. Pour le quotidien AS, le fait de ne pas voir Courtois gagner le prix du gardien de l’année n’est pas logique. Notre Diable rouge fait partie du meilleur onze de l’année de la FIFA mais a été battu par Emiliano Martinez pour le prix du gardien de l’année. « Madrid a trouvé « l’oubli » de Courtois en tant que meilleur gardien tout aussi sanglant (que « l’oubli » de Benzema), voire plus paradoxal pour autant que cela soit possible », a flingué le quotidien dans ses colonnes ce mardi matin.

Toujours selon AS, « Courtois a soulevé la 14e Ligue des Champions du Real en étant le meilleur gardien de la compétition, avec un record d’arrêts en finale et des actions qui sont rentrées dans l’histoire comme son arrêt sur Grealish ou ce penalty sauvé à Paris contre Messi ». Pour eux, la Coupe du Monde a pesé plus lourd dans les votes que la Ligue des Champions remportée par les Merengues.

Aucun joueur du Real

De son côté, Marca Marca a aussi pointé « les incohérences de la FIFA entre le meilleur onze du FIFPro et la liste des meilleurs joueurs de l’année. C’est difficile à comprendre, mis à part que les goûts de chacun sont différents, mais il y a quelque chose qui échappe clairement à la logique ».