Qatargate: Eva Kaili et Marc Tarabella comparaissent ce mardi devant la chambre des mises en accusation

L’ancienne vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, et l’eurodéputé belge, Marc Tarabella, comparaissaient ce mardi devant la chambre des mises en accusation de Bruxelles, pour demander leur remise en liberté provisoire. Le 16 février dernier, la chambre du conseil de Bruxelles avait décidé de les maintenir en détention, mais les deux concernés avaient fait appel, si bien que la chambre des mises en accusation devait se pencher sur leur demande.

Cinq personnes sont actuellement inculpées dans ce dossier : Pier Antonio Panzeri, ex-député européen et fondateur de l’ONG Fight Impunity, Eva Kaili, l’ancienne vice-présidente du Parlement européen, Francesco Giorgi, le compagnon de celle-ci et ancien assistant parlementaire de Panzeri, le lobbyiste Niccolo Figa-Talamanca, et le député européen Marc Tarabella. Tous ont été placés sous mandat d’arrêt. Début février, Niccolo Figa-Talamanca a fait l’objet d’une remise en liberté, et Francesco Giorgi également quelques jours plus tard, le 23 février. Par ailleurs, Panzeri a obtenu le statut de repenti mi-janvier, et s’est engagé ainsi à collaborer activement à l’enquête.