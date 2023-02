Le cinéma Aventure est toujours fermé: une nouvelle inspection est prévue aujourd’hui

Le cinéma Aventure, situé dans la galerie du Centre, à Bruxelles est fermé depuis une semaine. Des émanations de produits chimiques venant des bars à ongles de la galerie avaient entraîné sa fermeture, après que des spectateurs se soient plaints d’irritations. La galerie avait alors été évacuée. Si elle est à nouveau accessible, les portes du cinéma sont toujours fermées, au grand dam de son directeur.

Mais la situation pourrait s’améliorer. Ce mardi, une nouvelle inspection des commerces, des locaux professionnels et des locaux techniques aura lieu. Il sera effectué par la Cellule de Contrôle de Sécurité publique de la Ville de Bruxelles, en collaboration avec Bruxelles Environnement, les Pompiers et le service de Planification d’Urgence et de la Police.