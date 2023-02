Adelle Blackett: «L’héritage colonial a un visage dans le travail aussi»

Adelle Blackett est professeure de droit à l’Université McGill de Montréal. Ses recherches portent sur inclusion des personnes les plus vulnérables dans le travail, sur le travail forcé et les formes contemporaines de l’esclavage. Elle a participé au sein de différentes organisations internationales, dont l’Organisation internationale du travail (OIT), à l’élaboration de normes destinées à donner un emploi décent aux travailleurs et travailleuses domestiques. L’UCLouvain lui a attribué le 16 février dernier le titre de docteur honoris causa pour son combat en faveur de la liberté et des fondements d’une société plus juste.

Vous étudiez le lien entre le travail et la mondialisation. La mondialisation, c’est une bonne chose pour le travail ?