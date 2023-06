Plus de 40.000 signatures: les supporters de Chelsea n’en peuvent plus et lancent une pétition pour réclamer le départ de Graham Potter

Battus dimanche par Tottenham dans un derby entre clubs londoniens, les Blues ont enchaîné une sixième rencontre consécutive sans victoire toutes compétitions confondues.

Avec 10 défaites en 26 matchs à la tête de Chelsea depuis son arrivée sur le banc en septembre, après l’éviction de Thomas Tuchel, Graham Potter se sait dans une position très compliquée. S’il a demandé du temps pour pouvoir roder son système sur le moyen et long-terme, prenant l’exemple de Mikel Arteta avec Arsenal, c’est bien de ça dont il pourrait manquer si les résultats négatifs continuent à s’enchaîner.

Une pétition lancée dimanche par des fans des Blues, appelant à une éviction de Potter, a d’ores et déjà recueilli plus de 43.000 votes. Dans la description de celle-ci, on peut notamment lire : « Todd Boehly, Behdad Eghbali et les actionnaires, cette pétition vous est adressée afin de renvoyer Graham Potter. Il a remporté deux de nos 15 derniers matchs, laissant les supporters épuisés et dévastés, malgré des centaines de millions d’euros dépensés. Nous avons une immense qualité dans l’équipe, mais il y a un domaine que nous pouvons changer, c’est l’entraîneur. Pour l’avenir du Chelsea Football Club, s’il vous plaît virez Graham Potter ».