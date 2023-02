PIB: l’économie belge a progressé de 3,1% en 2022

Le Produit intérieur brut (PIB) a progressé en volume de 3,1 % en 2022, indiquent mardi la Banque nationale belge et l’Institut des comptes nationaux. Au quatrième trimestre, la croissance économique était quasi nulle, à +0,1 % par rapport au trimestre précédent. A un an d’écart, la croissance au dernier trimestre de 2022 s’est établie à +1,4 %.

Par rapport au troisième trimestre, la valeur ajoutée s’est repliée de 1 % dans l’industrie sur les trois derniers mois de l’année tandis qu’elle a crû de 0,2 % dans les services. La croissance de la valeur ajoutée de la construction s’est, elle, accélérée, atteignant +1 %.

Les ménages ont davantage dépensé en cette fin d’année (+1,1 %), principalement pour des biens non durables. Les investissements en logement ont reculé de 2,4 %, les investissements publics ont chuté de 5,4 % et les dépenses de consommation des administrations publiques ont augmenté de 0,9 %. Les entreprises ont, elles, à nouveau investi davantage, leurs investissements ayant crû de 0,5 % au quatrième trimestre, après un recul lors des deux trimestres précédents. Les exportations et les importations de biens et de services se sont repliées de 0,7 % au dernier trimestre de 2022.

Sur l’ensemble de l’année, la croissance du PIB en volume s’établit à +3,1 %, contre +6,1 % en 2021. Les services ont connu une progression de la valeur ajoutée de 4,2 % l’an dernier, tandis que l’industrie a fléchi de 0,3 % et la construction est restée stable. Les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 4,3 % et les investissements dans des logements ont grimpé de 1,6 %.

La consommation des administrations publiques a crû de 1,4 % mais les investissements publics se sont repliés de 6,9 %. Les investissements des entreprises se sont contractés de 1,7 %. En 2022, le volume des exportations a par ailleurs davantage progressé (+4,6 %) que celui des importations (+4,2 %).