Présentation des pilotes, calendrier… les infographies interactives pour se préparer à la reprise de la Formule 1

Le grand départ approche. Si le tour de chauffe de la saison a ébauché quelques tendances la semaine passée, le Grand Prix de Bahreïn livrera ses premiers enseignements en fin de semaine.

Deux petits nouveaux vont disputer leur premier Grand prix (Piastri chez McLaren et Sargeant chez Williams alors que Nyck De Vries entamera sa première saison dans la peau d’un titulaire chez Alpha Tauri et que Felipe Drugovich pourrait faire ses débuts chez Aston Martin en tant que suppléant de Lance Stroll, blessé). D’autres rouleront sous de nouvelles couleurs (Fernando Alonso chez Aston Martin, Pierre Gasly chez Alpine et Nico Hülkenberg, de retour en F1, chez Haas).