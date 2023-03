L’ancien footballeur Jason Vandelannoite condamné à huit mois de prison pour violences

L’ex-footballeur professionnel Jason Vandelannoite, âgé de 36 ans, a été condamné mardi, par le tribunal correctionnel de Bruges, à huit mois de prison ferme et une amende de 400 euros pour coups et blessures volontaires.

Le sportif avait fracturé le nez et l’orbite de sa victime lors d’une bagarre dans un bar. Les faits remontent au 12 décembre 2021 et s’étaient déroulés dans un bar du centre-ville de Bruges. Jason Vandelannoite avait perdu son sang-froid après que la victime, ivre, l’avait bousculé à plusieurs reprises. Lors de son audition, l’ancien joueur du Club Brugge avait reconnu avoir porté des coups. Il affirmait s’être senti provoqué et avoir frappé « en premier » pour éviter que son adversaire ne le fasse.

Le conseil de la victime a qualifié les faits de violence gratuite et réclamait 650 euros de dommages. Le parquet aussi considérait cette violence disproportionnée et avait rappelé le casier judiciaire du footballeur. Le Brugeois a en effet été condamné l’an dernier par le tribunal correctionnel de Courtrai à quatre mois de prison ferme pour d’autres faits de violence.