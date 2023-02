Koko Slam Gang: dans la cour des grands (mères)

Invitée au MàD (Mots à Défendre), nouveau festival du Théâtre National qui abrite des paroles poétiques et engagées, une bande de slameuses atypiques se raconte entre Belgique et Congo.

Koko Slam Gang, le 17/3 au Théâtre National, Bruxelles. Dans le cadre du festival MàD. En septembre au festival Fame, Bruxelles.

Koko, kesako ? En lingala, l’une des quatre langues nationales de la République démocratique du Congo, « Koko » signifie grand-mère. Et figurez-vous que quand les kokos se mettent en bande pour se raconter sur scène, il y a de quoi vous mettre K-O. La preuve avec le Koko Slam Gang et sa dizaine de mamies congolaises qui envoient du lourd dans un spectacle qui mêle les mots, le chant et la danse pour entrelacer les petites histoires et la grande histoire, entortiller la Belgique et le Congo mais surtout transmettre un autre récit sur ce qui constitue notre passé et notre futur collectifs.