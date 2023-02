Les Mots à Défendre : libertés, égalités, sororités

Festival MàD, du 10 au 12/3 et du 17 au 19/3 au Théâtre National, Bruxelles.

Le Théâtre National a décidé de vous prendre au mot. Plus précisément, de vous prendre en 31 mots, des mots qui secouent, décloisonnent, questionnent. Des mots qui oscillent entre la grâce et la castagne. Des mots portés par des noms connus comme Jeanne Balibar et Alain Platel ou par des figures qui gagnent à être connues. Des mots qui brassent la justice climatique et sociale, le genre, l’imaginaire, la poésie, le vivant. Bref, des Mots à Défendre (MàD), ainsi que le Théâtre National a décidé d’intituler son tout nouveau festival.