«Planète Cunk», la série parodique qui joue avec les limites du malaise

Après avoir plongé dans l’époque shakespearienne et l’histoire de l’Angleterre, Philomena Cunk repart en croisade pour raconter l’histoire de l’humanité dans « Planète Cunk », disponible sur Netflix. Sérieux, mais seulement en apparence.

Planète Cunk, série en 5 épisodes (30’) sur Netflix

Un nom prédestiné. Celui de Philomena Cunk, la présentatrice de Cunk on Earth, qui porte d’ailleurs son patronyme, signifie littéralement « se planter » en français. Et c’est peu dire que la journaliste-baroudeuse, personnage principal de la série, n’a peut-être pas le profil idéal pour emmener le public sur les traces de l’histoire de l’humanité et à la rencontre d’experts, victimes de ses questions absurdes.