«La nuit du 12»: magistral polar

De Dominik Moll, avec Bastien Bouillon, Fabien Ardiri, Bouli Lanners, Muna Soualem, 114 mn.

Sur dix nominations, six trophées dont le César du meilleur film et de la meilleure réalisation. Séance de rattrapage donc pour ce magistral polar qui dénonce intelligemment les violences faites aux femmes à travers une enquête pour féminicide, il est de retour en salle. À la PJ, chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan, c’est le meurtre de Clara, brûlée vive par un homme encagoulé alors qu’elle rentrait chez elle après une soirée entre amies. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, la vie de la jeune femme est mise à nu et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule certitude, le crime a eu lieu la nuit du 12…