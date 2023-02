Ahmed Samir Santawy, militant égyptien: «Nous restons captifs en Egypte»

Après avoir passé un an et demi en prison, le chercheur est sous le coup d’une interdiction de voyager, qui l’empêche notamment de rejoindre sa conjointe en Belgique.

Il est sorti de prison mais n’a pas vraiment retrouvé la liberté. L’Egyptien Ahmed Samir Santawy, qui étudiait en Autriche, travaillait sur les droits reproductifs, y compris le droit à l’avortement, quand il a été arrêté par la police égyptienne lors d’une visite dans son pays d’origine. Pendant un an et demi, il a été incarcéré, de manière « injuste et absurde », dénonçait Amnesty international. Après une forte pression internationale, notamment venue de Belgique, il est sorti de prison fin juillet 2022.