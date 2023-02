Face à la mort précoce de bébés, des photos pour encadrer le deuil

L’ASBL Au-delà des Nuages photographie les enfants des étoiles, à raison d’une centaine tous les mois. Et essaie de faire changer la législation.

Une maman qui regarde attentivement son bébé pour conserver son empreinte tout le reste de sa vie, une grande sœur qui tient affectueusement son petit frère afin de garder son odeur en elle, des parents qui s’enlacent pour protéger ce petit bout qui ne grandira jamais, des jumeaux qui se regardent pour l’éternité, une petite main qui enlace affectueusement les doigts de son papa. Les photos pourraient être tristes car elles nous renvoient à la mort précoce de bébés. Elles sont pourtant émouvantes de tendresse et de sincérité et permettront aux familles en deuil de garder à jamais une trace de cet enfant décédé in utero ou juste après sa naissance.