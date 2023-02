Arts plastiques: le droit de monstration sera rémunéré dans huit lieux d’exposition

La Fédération des arts plastiques (FAP) est ravie : lors d’une réunion tenue en ce début d’année avec le cabinet de la ministre Bénédicte Linard (Ecolo) et l’administration de la Culture, elle a l’impression d’avoir été réellement entendue, que « ses éléments de langage, son argumentation de fond » ont été repris, pointe Bruno Goosse, administrateur de la FAP. Et elle a eu vent à cette occasion d’un projet enthousiasmant : sur base d’un budget de 200.000 euros dégagés lors du conclave budgétaire d’octobre dernier (Le Soir du 17 novembre), l’administration a identifié huit lieux d’exposition, équitablement répartis sur tout le territoire de la Fédération, et ils vont aider ces lieux à rémunérer de manière digne les artistes plasticiens qui y exposent.