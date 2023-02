Noël Le Graët indésirable dans le foot français... mais pas à la Fifa

Il s’était mis en retrait de la présidence en janvier, il n’a eu d’autre choix que de présenter sa démission ce mardi, lors d’un comité exécutif « émouvant », selon son vieux compagnon de route Jean-Michel Aulas (OL). Le Breton Noël Le Graet (81 ans) n’est plus le président de la Fédération Française de Football, puissante FFF qui a changé de format sous sa présidence mais dont les usages internes, dénoncés dans un récent audit, accablant, et les dérapages de son principal dirigeant, octogénaire de plus en plus déconnecté de la réalité, ne pouvaient conduire qu’à la dérive.

Homme de la mer, Noël Le Graët est longtemps resté dans le déni, refusant de voir les signaux météo qui annonçaient la tempête. Entrepreneur qui a fait fortune dans l’agroalimentaire (pêche, conserves, surgelés), ancien maire de Guingamp présenté comme un animal politique, le Breton a fait naufrage, après avoir été capitaine du navire France durant onze ans.