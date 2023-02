2Build: un nouveau partenariat entre immobilier et juridique

2Build est-il né du constat qu’il manquait un maillon dans le processus de la promotion immobilière ?

Oui, principalement au début de la chaîne. Nous nous impliquons dès le démarrage des projets de nos clients, afin de leur proposer une approche très concrète des aspects juridiques en lien avec les contraintes urbanistiques, environnementales, architecturales, politiques, socio-économiques et techniques. Notre objectif est de sensibiliser nos clients aux écueils possibles, de trouver des solutions et de les orienter au mieux. Nous nous adaptons à tous les stades d’un projet et définissons avec eux les autorisations à obtenir, les délais estimés en termes de procédure ainsi que les acteurs communaux et régionaux intervenants. Cette niche de marché a été imaginée il y a une quinzaine d’années par François Boon, ancien avocat spécialisé en droit de l’urbanisme.