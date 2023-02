«Creed III»: juste une mise aux poings

De Michael B. Jordan, avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors, Florian Munteanu, 116 mn.

Il est loin le petit Adonis « Creed » Johnson, que nous avions découvert voilà huit ans en maison de correction. Le fils naturel du défunt Apollo a réussi à se faire un nom bien à lui, conciliant qui plus est son métier de boxeur et sa vie de famille avec Bianca et la petite Amara. Jusqu’au jour où Damian, une vieille connaissance, refait surface après avoir passé quasi 20 ans derrière les barreaux. Animé par une conviction : c’est lui qui devrait être au sommet, pas Creed…