Un moratoire empêche des autistes français d’être pris en charge en Belgique

En ce début mars, 7.500 adultes et 1.500 enfants français atteints d’un handicap, et surtout d’autisme, sont hébergés dans des établissements spécialisés en Belgique. Surtout dans le Hainaut. Des conventions sont passées entre eux et la France et/ou avec des départements français. Chaque jour, un millier de petits transfrontaliers font l’aller-retour entre leur domicile et l’établissement wallon qui les accueille. Ils sont même 500 à être hébergés dans les internats publics scolaires spécialisés. La situation n’est pas neuve mais elle empire. Au point que l’Association pour les Français en situation de handicap en Belgique (AFrESHEB) demande instamment à être auditionnée par le Sénat français et à pouvoir participer à tous les groupes de travail concernant les Français en situation de handicap en Belgique.