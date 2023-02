Athlétisme: à Istanbul, le 400 m pourrait avoir l’accent belge

Le 400 m risque d’être l’une des épreuves phare, cette semaine, à l’Euro en salle d’Istanbul (séries et demi-finales vendredi, finale samedi). La saison a, en effet, été très chaude sur le double tour de piste et pas moins de 7 hommes ayant couru en moins de 46 secondes cette année seront au départ en Turquie.

Alexander Doom et Julien Watrin ne font pas partie de ce groupe, mais le premier est en amélioration constante et le second détient, depuis l’an dernier, le record de Belgique en 45.88 et semble avoir récemment gagné en vitesse. Même s’ils ont tous les deux l’été en tête, ils arrivent, en tout cas, en forme au bon moment pour le grand rendez-vous de l’hiver. En donnant l’impression de pouvoir frapper un grand coup.