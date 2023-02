En lice pour le Magritte du meilleur film flamand

« Close » de Lukas Dhont

Pour Léo, Rémi est comme un frère. Au collège, les autres leur demandent s’ils sont ensemble… Léo répond avec force que non et, peu à peu, prend de la distance par rapport à Rémi. Histoire d’une amitié brisée en une année et quatre saisons. Pour son deuxième long-métrage, Lukas Dhont se place à hauteur de la pré-adolescence et raconte les moments de joie comme les blessures avec délicatesse, poésie et nostalgie. La caméra se plante là où tout est encore possible et saisit quelque chose de joyeusement et douloureusement vivant. Léo et Rémi, incarnés magiquement par Eden Dambrine et Gustav De Waele qui aimantent la caméra de leurs regards, sont au centre du film. Lukas Dhont ne les lâche jamais et signe un film fort et bouleversant. Ce qui lui valut le Grand Prix au Festival de Cannes et d’être en lice pour l’Oscar du meilleur film étranger.