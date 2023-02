Qui est Domenico Tedesco? Les infographies pour mieux connaître le sélectionneur des Diables

La première de Domenico Tedesco à la tête des Diables, le 24 mars contre la Suède, approche. Dans ses clubs précédents, l’Italo-Allemand âgé de 37 ans a plutôt réussi ses débuts. C’est le cas au Erzgebirge Aue, qu’il a réussi à maintenir en deuxième division allemande lors de sa première saison en tant que T1 d’une équipe professionnelle. A Schalke 04 également, qu’il a hissé à la deuxième place de la Bundesliga lors de ses débuts dans l’élite et au RB Leipzig, où il a remporté la Coupe d’Allemagne et emmené son équipe en Ligue des champions.

Les deuxièmes saisons ont parfois été plus compliquées, notamment à Schalke 04 et à Leipzig. Le Spartak Moscou, que Tedesco a fait participer à la course au titre, est l’exception qui confirme la règle.