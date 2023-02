L’ancien médecin de David Goffin l’affirme: «Biologiquement parlant, son corps est fatigué»

Le Docteur Maurice Joris le précise d’emblée : à 69 ans, il n’est désormais plus le médecin sportif de David Goffin, mais il l’était encore en novembre 2021 et connaît « son patient liégeois » comme personne. Le nº1 belge, via son manager, a confirmé, ce mardi, qu’il souffrait « d’une lésion au tendon du genou gauche, ce qui va le maintenir hors des courts entre 6 et 8 semaines ». Et désormais, Goffin espère surtout être rétabli pour sa saison préférée sur terre battue. « Pour l’instant, les tournois de Marrakech (dès le 3 avril), Monte-Carlo et Barcelone restent au calendrier », précise-t-on encore dans le clan du belge où on croise les doigts.