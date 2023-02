En lice pour le Magritte du meilleur acteur

Soufiane Chilah dans « Animals »

Magritte du meilleur espoir en 2018 pour Dode Hoek, Soufiane Chilah retrouve Nabil Ben Yadir dans Animals, un film où il impressionne par la pureté et l’authenticité de son jeu. Un tour de force pour cet acteur bruxellois, né en octobre 1991, qui a fait ses débuts au théâtre avec Union Suspecte avant d’étudier au RITCS.

Bilingue, il est révélé au cinéma en 2015 dans Black d’Adil El Arbi et Bilall Fallah. On le verra ensuite dans Home, de Fien Troch, mais aussi dans les séries Tabula rasa et Red light ou encore dans Un endroit sûr, le clip des rappeurs Caballero et JeanJass.

Benoît Poelvoorde dans « Inexorable »