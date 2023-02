Aurélie Saada, «Bomboloni»

Sony Music.

Cet album d’Aurélie Saada est aussi savoureux que ces pâtisseries qu’on dévore sans pouvoir s’arrêter. Sans se départir du style rétro qui l’a rendue célèbre, la chanteuse offre ici un bouquet sensuel ensoleillé qui n’évite pas pour autant les sujets graves. Aurélie parle d’elle ici, elle redevient petite fille, mère et amante, parvenant à transformer ses blessures et ses chagrins en un flamboyant bouquet de joies et d’optimisme. Le soleil de Tunisie illumine un disque aux arrangements volontairement hors-mode, intemporels en fait. Voici revenu le temps d’un disque de belles chansons modernes qui font tant de bien…