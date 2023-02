La résilience selon Aurélie Saada

Aurélie Saada a déjà un long parcours pas que musical derrière elle. Avant d’avoir connu le succès au sein de Brigitte, de 2008 à 2021, avec Sylvie Hoarau, Aurélie avait déjà publié des disques sous le nom de Mayane Delem ou simplement Mayane. En plus de nombreuses collaborations, de comédies musicales ou au théâtre. Et en 2021, elle réalisait son premier long-métrage, Rose , avec Françoise Fabian dans le rôle-titre et dont elle avait également signé la bande originale.