Agar Agar: Ready Player Two

C’était en 2018 : Clara Cappagli et Armand Bultheel réussissaient le hold-up parfait avec The Dog & the Future suivi d’une tournée qui les a emmenés dans toute l’Europe (Amsterdam, Londres, Berlin, Zurich…) avec plus de 100 millions de streams dans le monde. Et puis Agar Agar a disparu pour ne revenir que maintenant avec Player Non Player, le deuxième album : « On savait qu’on ferait un break », reconnaît Clara. « On n’en pouvait plus de tourner, cela faisait six ans sans nous arrêter. Ça nous a consumés. On n’avait plus le temps de penser ni de créer. Il fallait qu’on arrête pour trouver une porte de sortie. Pour ça, le covid est tombé au bon moment, on a eu trop de chance. »