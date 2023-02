Comment les Magritte du cinéma se réinventent

C’est le temps des retrouvailles en vrai. Après une cérémonie annulée en 2021 en raison de la crise sanitaire et une édition 2022 limitée aux nommés des 22 catégories, il y a une certaine impatience à se dire que oui, pour la douzaine cérémonie des Magritte, on va sortir smoking, robe de fête, paillettes et talons aiguilles. Fini l’enfer du covid, adieu sentiment virtuel ! Vive la chaleur humaine, tout le cinéma belge réuni. Malgré une faible fréquentation du public en salles, on doit faire la fête aux films sortis et à tous ceux et celles qui ont œuvré à leur création. Depuis sa création en 2011, le but de la cérémonie des Magritte voulue par l’Académie André Delvaux, c’est bien de « créer de la fierté » pour le cinéma belge. Bouli Lanners sera dans la place, Virginie Efira aussi, on l’espère, et ils pourront peut-être redire comme aux César « Putain, je viens de Liège quand même » et « C’est très chouette » puisqu’ils sont tous deux en lice pour au moins un Magritte.