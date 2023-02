Opération séduction pour les Belges à la grand-messe annuelle de l’industrie télécom à Barcelone

Toute la planète télécom a rendez-vous cette semaine à Barcelone pour le Salon mondial du mobile (MWC). Après trois années de restrictions liées au covid-19, l’événement a presque retrouvé toute sa démesure. Selon l’Association mondiale des opérateurs télécoms (GSMA) qui organise le MWC, 2.000 entreprises ont fait le déplacement et 80.000 visiteurs devraient arpenter les huit halls dans la capitale catalane. On peut notamment remarquer le retour en force des Chinois avec Huawei – dont le stand occupe plus de 10.000 m2 –, ZTE, Oppo, Xiami…

Ce salon est plus bien qu’un rassemblement d’opérateurs télécoms et de fabricants de smartphones. La connectivité mobile étant au cœur du digital aujourd’hui, ce sont tous les domaines de la tech (intelligence artificielle, metaverse, cloud…) et tous les types d’industrie qui sont représentés.